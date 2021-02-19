Против клепиковской чиновницы возбудили уголовное дело за взятку

Следователи Касимовского МСО возбудили уголовное дело в отношении чиновницы Тумского городского поселения Клепиковского района, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, сотрудница администрации поселения получила 11,5 тысяч рублей за то, что внесла в табели учета осужденного, который якобы отработал 300 часов.

Позже, во время оперативных мероприятий, полицейские обнаружили нарушение.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает региональный СК.

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