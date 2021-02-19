В Рязанской области похолодает до минус 33 градусов по Цельсию

Синоптики сообщают, что в Рязанской области снова ожидается похолодание. Температура опустится до минус 33 градусов по Цельсию.

В субботу, 20 февраля, ночью и рано утром столбики термометра покажут -23 – -28 градусов по Цельсию, местами -33. Днем температура составит -13 – -18 градусов. В этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый – 2-7 метров в секунду.

В воскресенье, 21 февраля, снова будет холодно. Ночью и рано утром столбики термометров опустятся к отметке минус 30 градусов. Днем будет -12 – -17 градусов по Цельсию. Слабый ветер сохранится.