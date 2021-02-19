В Рязанской области составили портрет среднестатистического мужчины

Рязаньстат составил портрет среднестатистического мужчины, жителя Рязанской области. Речь, конечно, идет не о внешних чертах, а о различных показателях: возрасте, заработке, социальном положении и так далее.

Средний возраст мужчин в Рязанской области – это 39,6 года, примерно половина находится в промежутке от 20 до 60 лет. Женаты почти две трети представителей сильного пола. Семь из десяти живут в городе.

Интересно, что только 35% из 507 тысяч рязанцев имеют высшее или специальное образование. При этом зарабатывают мужчины в среднем в 1,4 раза больше женщин.

Также Рязаньстат считает, что 59% рязанцев не курят и 51% занимаются спортом.

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