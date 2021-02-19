Путин одобрил инициативы «Единой России» по решению вопросов занятости населения и защите гарантированного минимального дохода

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля. В первую очередь речь идет о поправках в закон о занятости.

Они предполагают, что полномочия центров занятости перейдут на федеральный уровень. Это сделает услуги центров одинаково качественными по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие – люди будут понимать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю – то есть, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки в скором времени внесут в Госдуму, сообщил Сергей Неверов.

Владимир Путин предложения партии в сфере занятости поддержал. «Давайте совместно с правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», – сказал глава государства.

Еще одна инициатива «Единой России» направлена на защиту гарантированного минимального дохода от списания за долги. По словам Сергея Неверова, «Единая Россия» подготовила законопроект и внесла его в Госдуму 11 февраля.

Этот вопрос, по мнению Владимира Путина, требует предметного подхода. «Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», – заявил президент, комментируя инициативу.

Кроме того, Сергей Неверов поднял тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство по поручению главы государства готовит сейчас варианты решений вопроса.

«Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут свое отражение в окончательном варианте», – отметил руководитель фракции и добавил, что ранее «Единая Россия» уже внесла поправки в законодательство, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.

Над вопросами занятости и защиты доходов граждан «Единая Россия» работает на протяжении нескольких месяцев. Осенью прошлого года тему защиты гарантированного минимального дохода поднял председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, она будет отражена в народной программе партии на выборах в Госдуму. Над поправками в закон о занятости единороссы работали совместно с Минтруда.

В Рязанской области работа по обновлению региональной службы занятости населения началась в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Центр занятости – новый формат».

Центр занятости создан и обустроен с учетом новых технологий. Он оснащен удобной инфраструктурой и простой навигацией. Теперь все необходимые услуги, связанные с работой, граждане получают в одном месте. Новый центр объединил в себе биржу труда для молодежи и пожилых людей, а также для граждан с инвалидностью, образовательную базу, ярмарку вакансий, центр оценки квалификации, лабораторию «бережливого производства» и клуб работодателей.

«Важно, что здесь обучают людей, которые ищут новую конкурентоспособную профессию. Использование более тесного формата общения с работодателями позволяет совместно с учебными заведениями выпускать специалистов, отвечающих требованиям сегодняшнего дня», – отметил член Высшего совета партии, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Кроме этого, в 2019 году Рязанская область вошла в число 16 пилотных регионов Российской Федерации, где реализуются мероприятия по модернизации службы занятости населения в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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