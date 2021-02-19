23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтерскими объединениями проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»

«23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней, и, конечно, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны», – сообщил Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

Он подчеркнул, что это должно «стать символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия». «Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей», – сказал парламентарий.

Руководитель партийной фракции в Госдуме напомнил, что одно из основных направлений работы «Единой России» – это поддержка фронтовиков. «Все они уже в почтенном возрасте, есть проблемы со здоровьем. И, конечно, нас не может не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов», – сказал Сергей Неверов.

В Рязанской области акция пройдет во всех муниципальных образованиях. Активисты местных отделений, сторонники, молодогвардейцы, депутаты-единороссы всех уровней возложат цветы к памятникам и воинским мемориалам региона.

Ранее с призывом к жителям присоединиться к акции обратился Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов. «В едином порыве мы покажем, что никому не позволим очернять подвиг наших дедов и прадедов», – уверен парламентарий.

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