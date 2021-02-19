Сасовский МСО возглавил Павел Мирохин.

Руководителем Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области назначен майор юстиции Павел Мирохин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДОСЬЕ «КП»

Павел Мирохин в 2010 году начинал следователем Сасовского МСО.

С 2011 года, после образования СК России как самостоятельного следственного органа, по 2012 год работал следователем, старшим следователем Сасовского МСО.

С 2012 по 2016 годы – старший следователь, следователь по особо важным делам Московского МСО Рязани.

С 2016 по 2018 годы – Павел Мирохин был заместителем руководителя Рязанского МСО, а с 2018 года замещал должность инспектора отдела процессуального контроля следственного управления.

Читайте об одном из уголовных дел, которые расследовал Павел Мирохин

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