Суточный прирост больных коронавирусом в Рязани и области составил 84 человека

Волна коронавируса спадает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте стопкоронавирус.рф появились обновленные данные. Суточный прирост официально зарегистрированных больных коронавирусом составил 85 человек. За эти следует не менее оптимистичная цифра - 87. Именно столько жителей рязанского региона излечились от проникшей в их организм коронавирусной инфекции.

К сожалению, есть и печальная статистика. Трое рязанцев ранее умерли именно от COVID-19 - теперь причина их смерти подтверждена официально.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!