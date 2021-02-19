В Рязани на пешеходном переходе сбили 17-летнего парня

Фото: 62.мвд.рф

18 октября возле Областной клинической больницы в Рязани сбили человека. В пресс-службе УМВД по региону рассказали о случившемся.

В ДТП пострадал 17-летний парень, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Горел на светофоре в тот момент красный или зеленый, пока не уточняется.

Также известно, что наезд совершил 32-летний житель поселка Сарам на Chevrolet Lanos.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.

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