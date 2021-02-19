Рязанец пожаловался президенту Путину на работу общественного транспорта. Фото: Народная Рязань.

Рязанец пожаловался президенту России Владимиру Путину на отвратительную работу общественного транспорта. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Каково утром простоять при морозе -26 в Дашково-Песочне и не уехать? Остановка "Касимовское шоссе" – находятся минимум 50 человек. Транспорт проходит раз в 15 минут. Зайти в автобус нереально. Подъехал автобус №17, народ из него просто вываливался. Дети пошли по морозу пешком в сторону Кального. Что за беспредел с транспортом. Что за геноцид народа? Я написал в приемную Президента, где полностью описал ситуацию. Иначе этот беспредел никогда не кончится», - написал аноним.

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