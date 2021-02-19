На остановках Рязани 13 сломанных электронных табло.

В Рязани неисправны 13 электронных табло, которые установлены на остановках города, сообщает Рязанская городская дума. Два из них подлежат замене.

Ремонтировать табло планируют в марте, когда улучшится погода.

Депутаты поручили чиновникам предоставить информацию о поступивших предложениях инвесторов по установке дополнительных электронных табло и модернизации остановок.

Отметим, что на остановке «гостиница Первомайская» электронное табло не работает уже больше пяти месяцев – с прошлого года. Возможно именно оно требует полной замены.

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