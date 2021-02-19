В праздничные выходные под Рязанью пройдут соревнования по автокроссу

Зимние автогонки отличаются непредсказуемостью.

21-22 февраля на трассе «Семеновская» под Рязанью состоится открытый чемпионат Рязанской области по автокроссу «Русская зима», посвященный Дню защитника Отечества.

Предполагается, что на трассу выйдут участники в грузовых и легковых дисциплинах. Всего шесть зачетных групп.

Согласно регламенту, в каждой из зачетных групп пройдут по три заезда (один в субботу, два в воскресенье). Победители и призеры определятся по двум лучшим результатам. Если в какой-то из групп наберется более 12 участников, система трех заездов в ней преобразуется в два полуфинальных и финальный заезд.

В воскресенье, 21 февраля, отборочные заезды начнутся в 11.00.

В понедельник, 22 февраля, торжественное открытие соревнований запланировано на 10.10, после чего начнутся финальные заезды.