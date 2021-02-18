Федеральные дорожники спасли от замерзания на рязанской трассе двоих водителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе в Рязанской области спасли водителей, которые могли насмерть замерзнуть, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

По информации федеральных дорожников, 17 и 18 февраля в дежурно-диспетчерскую службу обратились два водителя. У одного из них в 20-градусный мороз сломался грузовик. Мужчина был вынужден остановиться на обочине федеральной трассы, другой – на легковушке вылетел в кювет и застрял в снегу.

Подрядчики, которые в этот момент дежурили на трассах, откликнулись и помогли водителям при помощи тяжелой техники. Одного доставили в придорожную автомастерскую, другого вытащили на трассу. Дальше он сам продолжил путь.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если произошла внештатная ситуация, можно обратиться по телефону дежурно-диспетчерских служб в регионах:

+7 (4752) 71-04-32 – Тамбовская, Рязанская, Воронежская области;

+7 (8442) 50-31-22 – Волгоградская область;

+ 7 (863) 232-94-60 – Ростовская область.

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