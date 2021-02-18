СК: Пострадавшие от взрыва газовых баллонов в Скопине к ведомству отношения не имеют.

Пострадавшие от взрыва газовых баллонов в Скопине возле здания Следственного комитета никакого отношения к ведомству не имеют. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области Александр Рязанкин.

— Автомобиль был припаркован на стоянке непосредственно у здания нашего отдела. Это парковка общего пользования, поэтому гражданские часто оставляют там свои машины. Никто из пострадавших к ведомству не имеет отношения, они просто там припарковались, — сообщил руководитель Скопинского МСО.

Взрыв произошел днем 18 февраля. По предварительным данным, в автомобиле «Лада Гранта» произошла утечка газа из газового баллона, который находился в багажнике.

В результате загорелся автомобиль, а находившиеся в салоне водитель и пассажир получили легкие повреждения.

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