У здания следственного комитета в Скопине произошел взрыв

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18 февраля в Скопине у здания следственного комитета произошел взрыв. Межрайонный отдел начал проверку по этому факту, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Уже есть информация, что произошла утечка газа из газового баллона в багажнике легкового автомобиля. Сам автомобиль загорелся, водитель и пассажир, которые находились внутри, получили легкие повреждения.

- Известно, что незадолго до взрыва баллон был заправлен бытовым газом на автозаправочной станции города Скопина, - сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи, чтобы принять процессуальное решение по факту ЧП, намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц АЗС.