Фото: РОО "Единая Россия".

Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов призвал рязанцев присоединиться к акции «Защитим память героев». Организаторами мероприятия выступают партия «Единая Россия», «Молодая Гвардия», общественные движения «Волонтеры Победы» и Волонтерская рота.

23 февраля, в День защитника Отечества, во всех регионах страны в знак единства с поколением победителей участники акции возложат цветы к захоронениям, обелискам и мемориалам Великой Отечественной войны.

«Призываю жителей Рязанской области поддержать акцию, поздравить с праздником родственников-ветеранов или возложить цветы у мемориалов. В едином порыве мы покажем, что никому не позволим очернять подвиг наших дедов и прадедов», – обратился Андрей Красов.

Парламентарий напомнил, что 2 февраля в регионе стартовал проект «Память героев», направленный на увековечивание памяти рязанцев – Героев Российской Федерации.

«Нас воспитывали на примерах участников Великой Отечественной войны. Ветераны локальных войн, участники контртеррористических операций стали достойными преемниками поколения победителей. Традиции равнения на героев Отечества нужно продолжать», – уверен член фракции «Единой России» в Госдуме.

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