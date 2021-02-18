Рязанская область вошла в число регионов, где сильнее всего подорожали продукты.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рязанская область вошла в число регионов России, где в январе 2021 года сильнее всего подорожали продукты, сообщает ТАСС.
В антирейтинг вошли следующие субъекты РФ:
- Дагестан — рост цен на продовольствие в годовом выражении составил 10,85%;
- Саратовская область — 10,2%;
- Адыгея — 9,7%;
- Рязанская область — 9,24%;
- Кабардино-Балкария — 9,06%;
- Хакасия — 9,04%;
- Калмыкия — 8,96%;
- Калужская область — 8,9%;
- Брянская область — 8,78%;
- Северная Осетия — 8,77%.
По словам экспертов, все вышеприведенные регионы – небогатые за исключением Калужской области, доходы населения там ниже среднероссийского уровня. Кроме того, в этих субъектах доля трат домохозяйств на еду выше, чем в среднем по стране.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 года инфляция в Рязанской области ускорилась до 6,3%. Больше всего на прирост цен повлияло продовольствие. В частности, мясо кур и свинины (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!