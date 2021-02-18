Рязанская область вошла в число регионов, где сильнее всего подорожали продукты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанская область вошла в число регионов России, где в январе 2021 года сильнее всего подорожали продукты, сообщает ТАСС.

В антирейтинг вошли следующие субъекты РФ:

- Дагестан — рост цен на продовольствие в годовом выражении составил 10,85%;

- Саратовская область — 10,2%;

- Адыгея — 9,7%;

- Рязанская область — 9,24%;

- Кабардино-Балкария — 9,06%;

- Хакасия — 9,04%;

- Калмыкия — 8,96%;

- Калужская область — 8,9%;

- Брянская область — 8,78%;

- Северная Осетия — 8,77%.

По словам экспертов, все вышеприведенные регионы – небогатые за исключением Калужской области, доходы населения там ниже среднероссийского уровня. Кроме того, в этих субъектах доля трат домохозяйств на еду выше, чем в среднем по стране.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года инфляция в Рязанской области ускорилась до 6,3%. Больше всего на прирост цен повлияло продовольствие. В частности, мясо кур и свинины (читать подробнее).

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