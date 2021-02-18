Трое пенсионеров занесены в список жертв COVID-19 в Рязанской области 18 февраля

В четверг, 18 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 66-летнего и 78-летнего мужчин, а также 67-летней женщины.

Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 18 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 272 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).