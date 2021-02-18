Менее 90 случаев – все о COVID-19 в Рязанской области на 18 февраля

В четверг, 18 февраля, в Рязанской области выявили еще 88 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 23 693 рязанцев. Нужно отметить, что 88 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с осени 2020 года. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз. По всей видимости, позитивное воздействие на динамику оказывают морозы и вакцинация.

Поправились за сутки 89 человек. Общее количество выздоровевших – 21 731 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса стали три человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 17 февраля унес жизни 272 рязанца.

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