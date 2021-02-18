Экс-директор рязанского «Водоканала» занял ключевой пост в Касимове

Экс-директор рязанского «Водоканал» Олег Штефан занял ключевой пост в Касимове.

Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Касимова назначен Олег Штефан. Соответствующая информация указана в разделе «Телефонный справочник» официального сайта горадминистрации.

Напомним, Олег Штефан руководил рязанским МП «Водоканал» семь лет, но 26 сентября 2019 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день добровольно покинул должность и его ключевой заместитель по производственно-техническим вопросам – главный инженер Александр Никонов (читать подробнее).

Отметим, что несколько дней назад уволился директор муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» Андрей Акулов. Где трудоустроится бывший глава МУПа, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!