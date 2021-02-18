В Михайловском районе полиция незаконно отказала в возбуждении уголовного дела о пьяном ДТП. После вмешательства прокуратуры, как сообщает ее пресс-служба, следствие все же было запущено.

В декабре 2020 года нетрезвый водитель на ВАЗ-2112 врезался в железобетонное ограждение. В результате ДТП тяжелые травмы получила пассажирка автомобиля, однако местный отдел МВД, несмотря на это, не начал уголовное преследование.

Прокурор Михайловского района отменил «отказное» решение, направил материалы руководству следственного органа, после чего следователь провел «дополнительную проверку» и возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ.