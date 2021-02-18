Губернатор Любимов: Рязанской области не хватает 17 школ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рязанской области требуется еще 17 новых школ. Об этом заявил губернатор Николай Любимов. Из них 12 школ необходимы в Рязани. Тогда, по мнению главы региона, будет достаточное количество мест для учащихся.

— Нужно уделить повышенное внимание созданию современных и комфортных условий обучения, использовать все доступные механизмы, для того чтобы продолжить активное строительство образовательных учреждений, — подчеркнул Любимов.

Как напомнила министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, в 2020 году сдали в эксплуатацию «крупную школу» в Рязани на 1100 мест, а также школу на 132 места в селе Незнаново Кораблинского района. А в 2021 году власти планируют начать строить школу в микрорайоне Кальное.

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