Пьяный водитель «Лады» устроил серьезное ДТП в Рязани

Фото: 62.мвд.рф

На улице Новоселов в Рязани 17 февраля пьяный водитель устроил серьезное ДТП. Авария с двумя легковушками произошла у дома №40а. В ней пострадала женщина.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, примерно в 19:50 рязанец 39 лет на «Ладе Гранте» выезжал со двора, не пропустив Skoda Octavia под управлением 37-летнему горожанина.

В результате столкновения медицинская помощь понадобилась 34-летней пассажирке автомобиля Skoda.

Водитель «Лады» оказался нетрезв: 0,818 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха – это в 5 раз больше допустимого. Ему грозит крупный штраф и лишение прав.