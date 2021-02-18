ХК «Рязань» поборется за Кубок Петрова

ХК "Рязань" - в плей-офф! Фото: сайт ВХЛ.

Одержав 17 февраля победу над «Югрой» 3:2 , ХК «Рязань» набрал 57 очков в 50 матчах и стал 15-ой командой, которая поборется за Кубок Петрова.

Во втором периоде форвард гостей Никита Куракин открыл счет, но основные события этой встречи ждали зрителей впереди. Лишь в третьей двадцатиминутке Антон Берлев изменил цифры на табло 1:1. Затем Артем Воронин вывел хозяев вперед, и те уже были готовы вскинуть руки вверх с победным кличем.

Но за 44 секунды до сирены Максим Кориневский отправил команды в овертайм - 2:2. Где шустрый малыш Исаак Валицкий своим точным броском за 26 секунд до завершения дополнительной пятиминутки подарил возможность рязанским болельщикам увидеть игры серии плей-офф.

Максим Кориневский (крайний справа) подарил надежду на победу, отправив команды в овертайм. Фото: Павел АВЕРИН

Напомним, что последний выезд регулярного чемпионата в этом сезоне ХК «Рязань» начал 15 января в Тюмени и крупно проиграл «Рубину» 1:7.

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