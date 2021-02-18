На двух маршрутах Рязани средние автобусы заменят на большие

В Рязани на муниципальных маршрутах №7 и №21 планируют изменить количество и класс техники. Постановление администрации Рязани официально опубликовано 17 февраля.

Главная суть изменений – вместо средних автобусов пустят большие. Также нужно отметить: в реестре маршрутов прописывают максимальное количество машин, которые могут работать под тем или иным номером, то есть их совсем не обязательно будет именно столько.

Например, на маршрут №7 вместо 15 автобусов среднего класса хотят поставить до 20 единиц большого класса. При этом по состоянию на 9:40 18 февраля, по данным ГЛОНАСС, в рейсе находилось 11 автобусов №7.

На маршруте №21 с увеличением вместительности техники максимальное количество машин, напротив, уменьшится с 25 до 20.

Когда произойдут изменения, до конца не понятно, так как срок установлен до 31 декабря. Перевозчиком по обоим маршрутам является МУП «УРТ».