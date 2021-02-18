Главным архитектором Рязанской области будет Роман Шашкин.

Начальником главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области будет Роман Шашкин. Его кандидатуру уже согласовали в областном правительстве, сообщает «ВидСбоку».

В настоящее время Шашкин исполняет обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани.

Прежнему главному архитектору Рязанской области Дмитрию Васильченко дали понять, что формируется новая команда, поэтому чиновнику и пришлось уйти в отставку.

Между тем глава администрации Рязани Елена Сорокина объявила о начале конкурса на замещение вакантных чиновничьих должностей (читать подробнее).

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