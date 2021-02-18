Елена Сорокина объявила о начале конкурса на должности в администрации Рязани. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава администрации Елена Сорокина объявила о начале конкурса на замещение вакансий руководящих должностей сферы городского хозяйства. В настоящее время город нуждается в начальнике управления транспорта, двух замах начальника управления благоустройства города и заместителе начальника управления энергетики и ЖКХ.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – это прием и проверка документов. На втором этапе, если будет не менее двух кандидатов, работает конкурсная комиссия, которая оценит их профессиональный уровень.

В состав комиссии помимо должностных лиц администрации войдут эксперты и «опытные представители общественности».

— Принятые решения должны быть максимально неангажированными. Нам нужны современные эффективные управленцы, других мотивов нет, — подчеркнула Сорокина. — Приглашаю всех заинтересованных специалистов участвовать в конкурсе на замещение должностей муниципальных служащих. Уверена, в скором времени команда администрации пополнится достойными людьми, готовыми работать на благо родного города.

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