Зарезавший гостя житель Ухолово отправится в колонию на 9,5 лет

Суд вынес приговор жителю рабочего поселка Ухолово за убийство знакомого, не жевавшего уходить из гостей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следователями Кораблинского МСО регионального СК установлено, что 25 сентября после продолжительного застолья, 54-летний хозяин жилища попросил гостей расходиться. Однако не все восприняли эту идею с энтузиазмом, один из собутыльников решил остаться. Тогда между ним и владельцем квадратных метров разразилась ссора, которая переросла в драку.

Во время потасовки хозяин жилья схватил кухонный нож и ударил им в шею гостя. Мужчина скончался на месте от потери крови.

На процессе подсудимый вину признал частично. Убийство он оправдывал тем, что по его мнению, это была необходимая самооборона.

Отметим, что следователи в кратчайшие сроки собрали исчерпывающие доказательства, а срок следствия составил 26 дней.

Тем не менее, суд признал мужчину виновным в предумышленном убийстве и назначил ему наказание - 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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