Шиловские единороссы взяли на контроль решение проблемы водоснабжения в деревне Акулово

Фото: ryazpressa.ru

В деревне Акулово Шиловского района Рязанской области пятый день не работает водопровод. Жители вынуждены топить снег или ездить за водой на родник, который находится в шести километрах от населенного пункта.

«Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения Тырновского сельского поселения является Шиловское МУП ТЭС. По причине полного износа водонапорной башни в деревне Акулово с февраля 2021 года вода в водопровод подается в постоянном режиме, – уточнила лидер шиловских единороссов, заместитель главы администрации муниципалитета Людмила Агафонова. – Для надежной работы системы было решено установить новое специальное регулирующее оборудование».

Секретарь местного отделения партии рассказала, что порыв на водопроводной сети произошел из-за неравномерной работы насоса. Специалистами Шиловского МУП ТЭС в ходе выезда на место аварии было принято решение проводить ремонт сети одновременно с установкой нового специального регулирующего оборудования.

«Население об отключении воды оповестили и предложили запастись водой. Возражений от жителей не последовало. От подвоза воды они отказались. Районные коммунальные службы пообещали устранить аварию и дать воду к вечеру 17 февраля», – отметила Людмила Агафонова.

На правах рекламы.