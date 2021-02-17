Семь МУПов Рязани признали убыточными. Один из них - "Детское питание".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По итогам девяти месяцев 2020 года семь муниципальных предприятий Рязани сработали с убытком. Об этом стало известно на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной городской Думы.
Предприятия УРТ, МКЦ, РМПТС, «Комплекс», «Эколозащита», «Детское питание» и «Хлебозавод №3» сработали с убытком на общую сумму 348 млн рублей.
Как заверила депутатов начальник управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ирина Гончарова, предприятия понесли убытки во время пандемии, часть из них [убытков] восполнят за счет денег федерального бюджета.
Ранее чиновница объяснила на примере хлебозавода №3, почему предприятие в убытках (читать подробнее).
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