Гость 25-летней рязанки украл у нее 22 тысячи рублей

Полицейские задержали 36-летнего рязанца, подозреваемого в краже 22 тысяч рублей из чужой квартиры.

В полицию обратилась 25-летняя девушка, она рассказала, что после застолья из ее жилища исчезли спрятанные деньги. Выяснилось, что в день пропажи в гостях у рязанки было шесть человек. Причем некоторых из них она видела впервые. Опросив всех, удалось установить, что к преступлению причастен мужчина, до этого не знавший потерпевшую.

«Рязнец увидел, где хранятся сбережения. Спустя некоторое время гость воспользовался тем, что все находящиеся в доме люди заняты беседой и распитием спиртного, тогда он, незаметно от всех, забрал деньги девушки», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции добавили, что часть украденного удалось изъять, другую мужчина успел потратить на спиртное. Возбуждено уголовное дело.

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