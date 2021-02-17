Мэрия объяснила, почему рязанский хлебозавод №3 сработал с убытками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чиновники объяснили, почему МП «Хлебозавод №3» стал убыточным по итогам девяти месяцев 2020 года. Все дело в пандемии.

— Предприятие недополучило часть доходов в пандемию, так как продукция не поставлялась в рязанские школы и детские сады, — сказала начальник управления экономики и цифрового развития администрации Рязани Ирина Гончарова. — Но сейчас на хлебозаводе растут объемы производства, запускается дополнительное оборудование.

Отметим, что в ближайшее время может возобновиться деятельность рабочей группы по вопросам, связанным с работой хлебозавода №3.

Ранее чиновники сообщили, что ежедневно по техническим проблемам с линии сходят восемь-девять троллейбусов и автобусов (читать подробнее).