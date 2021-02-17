Рязанские метеорологи оценили вероятность высокого половодья

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оценил вероятность высокого весеннего половодья в 2021 году.

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оценил вероятность высокого половодья. По состоянию на 15 февраля запас воды в снеге в среднем по региону выше нормы на 30-40%, а в Рязани и вовсе на 48%. Сказались снегопады 12-13 февраля, когда выпала без малого месячная норма осадков. Но это не значит, что «большая вода» весной будет по-настоящему большой.

Есть целый ряд факторов, которые влияют на будущий уровень рек. Мы видим только, что вокруг полно снега, рыбаки имеют представление о толщине льда на водоемах, но знает ли большинство, например, о промерзании почв? Меж тем метеорологи наблюдают «аномальное явление, регулярно повторяющееся только в последние годы»: подтаивание почвы со стороны глубинных горизонтов со второй половины зимы. При норме 90 см в Рязани граница мерзлого слоя находится на глубине 25 см.

Сказывается и относительно сухая осень 2020 года, когда запас влаги в почве на территории Рязанской области на 20%, а местами и на 50%, оказался ниже нормы.

«Сухая и слабо промерзшая почва может впитать значительное количество влаги и не допустить ее быстрое и мощное скатывание в русловую сеть», - отмечают метеорологи.

Отсюда они делают предварительный вывод, что предстоящее половодье будет «около среднемноголетних значений».

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