Рязанские почтовики рассказали, как будут работать в связи с 23 февраля

Все отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля. Так, 20 февраля почтовые отделения по всей Рязанской области будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше.

21 и 24 февраля отделения будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.

Рязанский почтамт 20 февраля будет работать с 08:00 до 21:00, а 22 февраля с 09:00 до 18:00.

23 февраля – выходной день всех почтовых отделений Рязанского региона.

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