Стало известно, как умерший рязанский подросток оказался на обочине автодороги

Фото: издательство "Пресса".
В понедельник утром, 15 февраля, на обочине дороги Чернава – Бугровка в Милославском районе обнаружили тело 16-летнего парня. По предварительным данным, причиной смерти стал внезапный приступ кардиомиопатии. У ребенка были проблемы с сердцем.
Издательство «Пресса», ссылаясь на следователей СК, говорит, что 16-летний парень возвращался домой от друзей в деревне Бугровка.
Известно, что на теле погибшего следов смерти криминального характера не обнаружено. Проводится проверка.
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