Врачи спасли руку пациента, затянутую в станок

Рязанский травматолог помог пациенту, получившего тяжелую производственную травму. Полгода назад во время рабочей смены руку мужчины затянуло в станок.

Травматолог Нурлан Ибрагимов буквально по частям собирал кости бедолаги. Так как основные фаланги были сломаны со смещением, то обломки нужно было правильно сопоставить.

Врач справился – все сделал с ювелирной точностью. Но сложная операция была только началом длительного восстановления, ведь сразу после перелома на пальцах возникает сильный отек, и, когда он спадает, кости начинают съезжать.

Два месяца травматологи ежедневно наблюдали за пациентом, следили, чтобы кости срастались правильно и держали ровную ось. Как только ось смещалась, тут же проводили повторное сопоставление фрагментов.

Долгое время кисть пациента была неподвижной. Но через полгода, после курса восстановления, пальцы полностью смогли выполнять необходимые движения, и мужчина вернулся на родной завод.

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