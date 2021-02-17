Стало известно, кого записали в новые жертвы COVID-19 в Рязанской области 17 февраля

В среду, 17 февраля, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 65-летней и 89-летней женщин, а также 65-летнего мужчины.

Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 17 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 269 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).