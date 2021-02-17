В Рязани возле АЗС грузовик задавил женщину

17 февраля в Рязани, на территории одной из АЗС возле Окружной дороги грузовик задавил женщину. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областной ГИБДД, трагический инцидент случился примерно в 13.00 на 185 километре М-5 «Урал».

Наезд совершил 56-летний житель Тульской области на КамАЗе с полуприцепом, который в тот момент только начал движение. Травмы, полученные жертвой ДТП, оказались смертельными.

Личность погибшей устанавливается.

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