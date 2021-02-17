Любимов спрогнозировал снятие ограничений из-за коронавируса

Любимов считает, что к лету коронавирус останется в прошлом. Фото из архива "КП"-Рязань".

17 февраля на встрече с рязанской молодежью глава рязанского региона Николай Любимов спрогнозировал сроки снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Губернатор обнадежил представителей индустрии праздников и развлечений, отметив, что в течение последних полутора недель в регионе выявляют около 90 случаев заболевания в сутки:

- Если тенденция сохранится, то продлевать ограничения, надеюсь, долго не придется. Но ориентируемся мы на рекомендации специалистов Роспотребнадзора. Вакцинация тоже играет роль. Думаю, к лету регион вернется к полноценной жизни.

На этой же встрече Любимов фактически заступился за своего уволившегося заместителя Игоря Грекова.

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