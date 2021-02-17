Николай Любимов заступился за уволившегося вице-губернатора Грекова

Совсем недавно Греков был звездой первой величины на политическом небосклоне рязанского края. Фото: архив "КП"-Рязань".

Известный рязанский блогер Анатолий Тверитнев задал губернатору Любимову самый, вероятно, обсуждаемый вопрос: об уходе со своего поста его заместителя Игоря Грекова. Общение главы региона с молодежью состоялось 17 февраля.

Любимов подчеркнул, что на Грекова обрушился шквал негатива именно после пресс-конференции Владимира Путина. Напомним, жена сотрудника регионального правительства Александра Безукладова попросила президента наградить рязанского вице-губернатора ни много ни мало, а звездой Героя России.

- Человек, наверное, не смог в таких условиях работать и, соответственно, принял решение о том, что лучше уйти. Может быть, он не хотел, чтобы «пятно» легло на всю команду, на всю власть, — высказался губернатор.

Любимов подчеркнул, что информация о спасении Грековым людей во время взрывов в Скопинском районе проверялась, и ее достоверность подтверждена. Но конкретно кем и когда, не уточнил.

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Все подробности в видеоролике и материале "КП"-"Рязань".

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