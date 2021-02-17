Мэрия назвала шесть улиц Рязани, с которых в ночь на четверг вывезут снег

Мэрия назвала шесть улиц Рязани, с которых в ночь на среду вывезут снег.

В ночь на 18 февраля уберут и вывезут снег с шести улиц Рязани. Об этом сообщает администрация города.

Снег вывезут со следующих улиц:

- улица Краснорядская;

- улица Садовая;

- улица Горького (от улицы Есенина до улицы Краснорядской);

- улица Право-Лыбедской (от улицы Ленина до улицы Горького);

- улица Радищева (от улицы Право-Лыбедской до Бульварного переулка);

- улица Соборная и площадь Соборная.

Дирекция благоустройства просит рязанцев не парковать на ночь машины на указанных улицах, поскольку они мешают проезду спецтехники.

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