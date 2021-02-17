Мэрия назвала шесть улиц Рязани, с которых в ночь на четверг вывезут снег

Мэрия назвала шесть улиц Рязани, с которых в ночь на среду вывезут снег.
В ночь на 18 февраля уберут и вывезут снег с шести улиц Рязани. Об этом сообщает администрация города.
Снег вывезут со следующих улиц:
- улица Краснорядская;
- улица Садовая;
- улица Горького (от улицы Есенина до улицы Краснорядской);
- улица Право-Лыбедской (от улицы Ленина до улицы Горького);
- улица Радищева (от улицы Право-Лыбедской до Бульварного переулка);
- улица Соборная и площадь Соборная.
Дирекция благоустройства просит рязанцев не парковать на ночь машины на указанных улицах, поскольку они мешают проезду спецтехники.
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