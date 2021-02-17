Отчитавшись о сбитой гигантской сосульке, рязанский ЦУР умолчал об оставшихся

Такие сосульки можно увидеть на всем фасаде дома, а не только в одном месте.

15 февраля Центр управления региона Рязанской области отчитался о том, что на улице Великанова была сбита гигантская сосулька. В организацию обратились жители дома 16 корпус 3 с просьбой решить проблему.

«ЦУР оперативно отреагировал и сосульку сразу же ликвидировали! Уборку крыши при этом пообещали продолжить», - написали представители организации.

Крыша пристройки была повреждена куском упавшего льда.

Однако, рассказав об успешной «спецоперации» по ликвидации городского «сталактита», в ЦУРе почему-то не сообщили о том, что и на соседних балконах и зданиях наблюдаются точно такие же явления. Умолчали также и о том, что при сбивании той самой сосульки была разбита кровля балкона, пристроенного к первому этажу.

При этом в управляющей компании, обслуживающей пятиэтажку - «ЖЭУ №9 Рязани», корреспонденту рассказали, что козырек балкона на пятом этаже, с которого свисала сосулька, был установлен незаконно. Следовательно, ответственность за него должен нести собственник квартиры. То же самое касается и пристроенного балкона на первом этаже. Поэтому о компенсации ущерба в организации пока не задумываются.

Свисающие сосульки представляют реальную угрозу для жизней жильцов дома.

Тем временем за последние три года «ЖЭУ №9 Рязани» стала хорошо известна читателям «Комсомолки» благодаря целому ряду скандалов с ее участием. Так, в 2017 году мы рассказали о попытках жильцов дома №14 по Народному бульвару избавиться от навязчивой «заботы» этой организации. Тогда люди были убеждены, что такая ситуация сложилась из-за того, что руководитель «ЖЭУ №9 Рязани» Сергей Фомин является близким родственником высокопоставленного рязанского чиновника.

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