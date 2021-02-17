Рязанский минтранс планирует построить дорогу в Сельцы Рыбновского района

Жители утверждают, что в Сельцах дороги нет вообще. Фото из архива "КП"-Рязань".

Рушан Измайлов на странице «ВКонтакте» губернатора Николая Любимова задал давно интересующий вопрос жителей Селец Рыбновского района. Дело в том, что дорога на бумаге проложена до населенного пункта, а фактически лишь до полигона Рязанского воздушно-десантного училища.

Представитель регионального минтранса пояснил, что о существующей проблеме знают. В настоящее время проводится работа по передаче земельных участков Минобороны в областную собственность.

«После чего сможем включить строительство автодороги Шехмино – Сельцы в государственную программу «Дорожное хозяйство и транспорт», - разъяснили автодорожники.

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