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Коронавирус Covid-19

Морозы и вакцинация – все о COVID-19 в Рязанской области на 17 февраля

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
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В среду, 17 февраля, в Рязанской области выявили еще 90 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 23 605 рязанцев. Нужно отметить, что 90 случаев – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с осени 2020 года. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз. Позитивное воздействие на динамику оказывают морозы и вакцинация.

Поправились за сутки 93 человека. Общее количество выздоровевших – 21 642 человека.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса стали три человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 17 февраля унес жизни 269 рязанцев.

Коронавирус в Рязани