Рязанские МФЦ начнут принимать документы на недвижимость в других регионах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 16 февраля в офисах МФЦ Рязанской области начали принимать документы на расположенную в других регионах недвижимость. Специалисты МФЦ переводят их в электронный вид и направляют по специальным сетям связи в Росреестр по месту нахождения объекта.
Такой принцип называют экстерриториальным. Его смысл как раз в том, чтобы оформить документы на объекты недвижимости можно было, не покидая региона проживания.
Как отмечают в областном управлении Росреестра, воспользоваться услугой могут не только физические, но и юридические лица.
«Такая возможность реализована благодаря переходу Росреестра на работу в Федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости», - добавили представители органа власти.
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