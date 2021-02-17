Рязанские МФЦ начнут принимать документы на недвижимость в других регионах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 февраля в офисах МФЦ Рязанской области начали принимать документы на расположенную в других регионах недвижимость. Специалисты МФЦ переводят их в электронный вид и направляют по специальным сетям связи в Росреестр по месту нахождения объекта.

Такой принцип называют экстерриториальным. Его смысл как раз в том, чтобы оформить документы на объекты недвижимости можно было, не покидая региона проживания.

Как отмечают в областном управлении Росреестра, воспользоваться услугой могут не только физические, но и юридические лица.

«Такая возможность реализована благодаря переходу Росреестра на работу в Федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости», - добавили представители органа власти.

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