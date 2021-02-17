Стала известна предварительная причина смерти подростка в Милославском районе

Стала известна предварительная причина смерти 16-летнего подростка в Милославском районе. Парень мог скончаться от внезапного приступа кардиомиопатии, сообщает Я62.
Позже «Комсомолке» подтвердили в СК, что у подростка могли быть проблемы с сердцем.
Тело несовершеннолетнего парня нашли на дороге в Милославском районе. Следственный комитет продолжает проверку, чтобы установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося. Подключилась к проверке и прокуратура, которая выяснит условия жизни его семьи, а также отношения с близкими и сверстниками (читать подробнее).
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