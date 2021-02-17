«Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов

Для выполнения поручения президента Владимира Путина – поэтапно завершить газификацию к 2030 году – необходимо действовать по нескольким направлениям. В первую очередь – создать единого регионального оператора газификации, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения, которое прошло на площадке партии 15 февраля. В нем приняли участие представители правительства и «Газпрома».

Помимо значительного удешевления стоимости подведения газа для потребителей создание такого оператора устранит проблему «последней мили» – когда дом не подключают к сетям, проходящим по границе, из-за путаницы в том, кто должен это делать. Кроме того, оператор будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом – включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы – МФЦ и портал Госуслуг», – сказал Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть скорректировано законодательство – градостроительное, земельное и лесное, сообщил председатель «Единой России». Изменения уже предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией.

«Сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешенного использования земельных участков. Эта процедура занимает очень много времени. Существующие регламенты нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов», – отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого оператора поддержали. Губернаторы уверены – он синхронизирует действия всех участников процесса и стимулирует представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» совместно с правительством и «Газпромом» обобщит все предложения – в дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсовета. Кроме того, председатель партии поручил фракции «Единой России» в Госдуме законодательно обеспечить реализацию всех инициатив.

Рязанская область входит в число лучших регионов по уровню газификации при поддержке «Газпрома». Объем инвестиций компании превысил 3,7 млрд рублей, что позволило построить в регионе более тысячи километров межпоселковых газопроводов к 134 населенным пунктам. В них уже за счет средств бюджетов всех уровней было проложено 600 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. Газифицировано более 11 тысяч домовладений граждан и свыше 110 объектов социальной сферы, что очень важно с точки зрения роста уровня комфорта и качества жизни людей.

В октябре прошлого года губернатор Рязанской области, член Высшего совета «Единой России» Николай Любимов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021-2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 1,090 млрд рублей. Компания проведет реконструкцию пяти газораспределительных станций в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Рыбновском и Шацком районах для подключения перспективных потребителей к сетевому газу. Кроме того, будут построены шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском и Сапожковском районах, а также Серебрянский цементный завод в Михайловском районе и новую очередь тепличного комплекса в Рыбновском районе.

«Правительство Рязанской области, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа домовладений и предприятий. В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона», – подчеркнул Николай Любимов.

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