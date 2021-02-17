Три человека пострадали при столкновении Ford и ВАЗ в Рязанской области

Фото: УМВД по Рязанской области.

Вечером 16 февраля на трассе «Ряжск – Касимов - Нижний Новгород» в Касимовском районе случилась серьезная авария. Столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Ford Focus.

Водители – местные жители 21 года и 35 лет соответственно – обращались за медицинской помощью. Пострадал также 21-летний пассажир отечественной легковушки.

Как сообщает областное УМВД, по факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

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