Рязанский предприниматель уклонился от уплаты 16 млн рублей налогов

Против рязанского предпринимателя возбудили уголовное дело об уклонении от налогов в крупном размере. В недоплате 16 млн рублей подозревают бывшего исполнительного директора компании, которая занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, а также строительно-монтажными работами.

Наименование юридического лица СУ СКР не разглашает. При этом пресс-служба ведомства сообщила, что ряд поставок и работ для этой фирмы выполняли лица, которые плательщиками НДС не являются, а подозреваемый, зная об этом, в рамках существующего договора оформил первичные документы на услуги другого контрагента с указанием в счетах-фактурах суммы НДС.

В итоге в декларации по НДС за два квартала 2018 года появились заведомо ложные сведения. На момент публикации большую часть ущерба, а именно 14 млн, бюджетной системе уже возместили.