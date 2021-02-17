В четырех районах Рязанской области 17 февраля отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

17 февраля в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- село Черная Речка, поселок Сапожок (улица Пушкарская, АЗС, МТС) — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Старобокино, село Борец — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Никитинское — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Шакино — с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

Кроме того, если на улице будут сильные морозы, то энергетики отложат плановые работы до потепления, а население об изменениях в графике известят.

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