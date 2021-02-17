Прокуратура выяснит обстоятельства смерти 16-летнего подростка в Милославском районе

По факту обнаружения трупа 16-летнего подростка на дороге в Милославском районе прокуратура организовала проверку. Надзорный орган должен выяснить причины и обстоятельств смерти парня, условия жизни его семьи, а также отношения с близкими и сверстниками.

«По итогам проверки прокуратура определит степень ответственности виновных лиц, а также оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - говорится в сообщении ведомства.

Тело 16-летнего подростка обнаружили на дороге в Милославском районе 15 февраля. По предварительным данным, у мальчика были проблемы со здоровьем. Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Позже стала известна и предварительная причина смерти подростка (читать подробнее).

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